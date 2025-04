Inter-news.it - Serie A, 34ª giornata: la lista completa di diffidati e squalificati

Per la trentaquattresimadiA ci sono due comunicati disciplinari a cui fare riferimento: quello del weekend di Pasqua e quello dei recuperi di campionato di mercoledì, che hanno dato la nuovadiA –34ªCOMO-GENOA domenica 27 aprile ore 12.30Como (prossima partita Parma in trasferta): Lucas da Cunha, Yannik Engelhardt, Edoardo Goldaniga, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Gabriel Strefezza.Como: Maximo Perrone (una).Genoa (prossima partita Milan in casa): Andrea Pinamonti, Morten Thorsby.Genoa: Sebastian Otoa (una), Patrick Vieira (allenatore, una).VENEZIA-MILAN domenica 27 aprile ore 12.30Venezia (prossima partita Torino in trasferta): Jay Idzes, Kike Pérez.