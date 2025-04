La crisi del commercio | Serve un garante per decidere quali negozi possono aprire

negozio di paccottiglia o a un distributore automatico". Il neo presidente della Confcommercio provinciale, Giammaria Zanzini, rilancia un suo cavallo di battaglia. E propone una particolarissima ricetta per fermare un'emorragia di grandi marchi che negli ultimi anni ha visto – tra i tanti – chiudere i battenti brand come Casadei, Pinocchio, Baldinini, Armani, Di Varese, Bata, Gori. E negozi storici come Lombardi in via Garibaldi, la profumeria Biotti e la Casa dei rasoi in piazza Tre Martiri."Non Serve inventarsi chissà cosa – prosegue Zanzini –, basta guardare quello che ha fatto il Comune di Venezia, che di concerto con la Regione Veneto nel giro di tre anni, dopo aver varato un regolamento che imponeva paletti rigorosi per le nuove aperture, la 'delibera anti-paccottiglia', ha visto da un lato contingentare le licenze e dall'altro inaugurare 155 negozi di qualità.

