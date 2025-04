Mister Movie | Che Tempo Che Fa | quando torna in onda Fazio? Anticipazioni e retroscena sulla pausa!

Mister Movie | Giorgia risponde a Mogol con ironia a “Che tempo che fa” - La recente partecipazione di Giorgia al Festival di Sanremo 2025 con il brano "La cura per me" è stata accompagnata da un dibattito sulle sue capacità vocali, innescato dalle osservazioni del paroliere Mogol. Durante la sua ospitata a "Che tempo che fa" da Fabio Fazio, Giorgia ha risposto in modo indiretto alle critiche, con una frecciatina che non è passata inosservata. Le critiche di Mogol Mogol aveva espresso alcune perplessità sullo stile di canto di Giorgia, suggerendo che la sua tecnica fosse datata e che facesse un uso eccessivo della voce. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Pupi Avati l’Appello a “Che Tempo Che Fa” «Ho perso 780 euro» - Durante l'ultima puntata di "Che Tempo Che Fa", il regista Pupi Avati ha sorpreso il pubblico con un appello insolito. "Considerato il grande ascolto di questo programma, ne approfitto", ha esordito Avati, per poi rivelare di aver smarrito 780 euro all'interno di una molletta. Pupi Avati: Un Appello Inaspettato a "Che Tempo Che Fa" "Mi è capitata una cosa particolare... Magari qualcuno dei presenti o qualcuno a casa è coinvolto. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | La Ruota del Tempo 3: Il Nuovo Trailer Svela Guerre Epiche e Intrighi Politici - Prime Video ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale della terza stagione de La Ruota del Tempo, offrendo un’anteprima delle spettacolari battaglie e dei complessi giochi politici che caratterizzeranno il prossimo capitolo della serie. Basato sui romanzi fantasy di Robert Jordan, il nuovo ciclo di episodi seguirà Rand al’Thor (Josha Stradowski), il Dragone Rinato, nel suo percorso per abbracciare il destino che potrebbe salvare o distruggere il mondo. 🔗mistermovie.it

