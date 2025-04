La vita in via Palmanova | Ci vorrebbe più pulizia Ma abbiamo isole verdi

Palmanova, alla periferia nord est della città, parte da lontano: l’asse che oggi conosciamo ha preso queste sembianze negli anni ’50 ma esisteva già da tempo. Basti pensare che, come sottolinea l’esperto Ferdinando Scala nel suo libro dedicato proprio a questa arteria, nelle mappe del primo ’900 era indicata come una strada di campagna che partiva da piazza Sire Raul e si congiungeva all’antichissima via delle Rottole.Oggi come si vive, a ridosso di questo stradone? Risponde un residente storico, ex banchiere. "È una via a scorrimento veloce, con tutti i pregi e difetti. I giardini spesso sono pieni di rifiuti, non solo cartacce di passanti ma anche immondizia portata qui con auto. Io ogni tanto pulisco, come cittadino volontario. Ma ci vorrebbe un servizio adeguato". La zona "comunque è tranquilla. Ilgiorno.it - La vita in via Palmanova: "Ci vorrebbe più pulizia. Ma abbiamo isole verdi" Leggi su Ilgiorno.it La storia di via, alla periferia nord est della città, parte da lontano: l’asse che oggi conosciamo ha preso queste sembianze negli anni ’50 ma esisteva già da tempo. Basti pensare che, come sottolinea l’esperto Ferdinando Scala nel suo libro dedicato proprio a questa arteria, nelle mappe del primo ’900 era indicata come una strada di campagna che partiva da piazza Sire Raul e si congiungeva all’antichissima via delle Rottole.Oggi come si vive, a ridosso di questo stradone? Risponde un residente storico, ex banchiere. "È una via a scorrimento veloce, con tutti i pregi e difetti. I giardini spesso sono pieni di rifiuti, non solo cartacce di passanti ma anche immondizia portata qui con auto. Io ogni tanto pulisco, come cittadino volontario. Ma ciun servizio adeguato". La zona "comunque è tranquilla.

Se ne parla anche su altri siti

Chico Forti, 66 anni domani dall’inferno alla speranza di una terza vita: chiesta la semilibertà, vorrebbe fare il pizzaiolo - Chico Forti può sperare nella sua terza vita: la famiglia del nostro connazionale, detenuto negli Usa dove ha scontato, in un carcere di massima sicurezza in Florida, 24 anni a seguito di un processo controverso e di una condanna per l’omicidio di Dale Pike, per cui si è sempre dichiarato innocente, depositato la richiesta di semilibertà al tribunale di sorveglianza. La notizia arriva dal Corriere del Trentino che torna su un caso che, sull’onda del dolore e delle perseveranza dell’uomo e della sua famiglia, ha animato campagne mediatiche e coinvolto l’opinione pubblica al di qua e al di ... 🔗secoloditalia.it

L’ora legale, un mini jet lag che influenza la nostra vita - MILANO (ITALPRESS) – La cronobiologia è la scienza che studia i ritmi biologici e i processi temporali negli organismi viventi. Un concetto cardine di questa disciplina è che i ritmi circadiani, cioè i cicli biologici che si ripetono ogni 24 ore regolati da un orologio interno, influenzino le funzioni fisiologiche e patologiche. Nell’uomo è stato rilevato che le variazioni temporali sono legate a una maggiore frequenza di malattie acute, quali ad esempio quelle cardiovascolari. 🔗unlimitednews.it

Brutale aggressione in un bar di Prato: un uomo ridotto in fin di vita - PRATO – Brutale aggressione in un bar di Prato: in fin di vita un uomo di origine cinese, aggredito, assieme ad altre persone, da un commando di suoi connazionali. L’evento si è verificato nella tarda serata di ieri (10 aprile): si è trattato di un’incursione all’interno del locale denominato Jld Music bar in via Filzi a Prato da parte di un gruppo di cittadini cinesi, uno dei quali armato con una mazza di legno. 🔗corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

La vita in via Palmanova: Ci vorrebbe più pulizia. Ma abbiamo isole verdi; Sala video multimediale per conoscere Palmanova; Milano, la nuova vita degli ex cinema. 🔗Approfondimenti da altre fonti