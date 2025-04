Brunella Santambrogio

Ilgiorno.it - Brunella. Santambrogio Leggi su Ilgiorno.it L’arrivo del sole e della primavera a Monza coincide con la riscoperta del Parco. Nel bene e nel male, perché questo enorme polmone verde, così vitale per la città, nasconde anche diversi difetti che non lo rendono pienamente fruibile per tutti."Ti senti come immerso nella natura. In questo momento che il Parco è in fiore è bello vedere la vita", commenta Pasquale Signorelli mentre passeggia nei giardini della Villa Reale. Giardini che con l’arrivo della bella stagione sono destinati a riempirsi sempre di più e necessiteranno di ulteriore manutenzione."L’anno scorso l’erba l’hanno lasciata crescere troppo e il mio cane non riuscivo a vederlo. La manutenzione è necessaria", dice Sergio Magni. Da un luogo così prezioso e ricco di potenziale le persone si aspettano tanto e, anche se la Villa Reale e i suoi giardini sono già molto apprezzati, forse si potrebbe fare di più.

Il sindaco Luca Santambrogio: "Una città moderna ma umana" - Per Luca Santambrogio Meda è un luogo speciale dove vivere, lavorare e trascorrere il proprio tempo. "Meda è una comunità viva e accogliente – dice il sindaco –. Ciò che la distingue è, sicuramente, il senso di appartenenza e l’atmosfera familiare che si respira passeggiando per le nostre strade. I medesi sono persone laboriose, creative e accoglienti, che hanno saputo mantenere vivo lo spirito di comunità pur abbracciando il progresso e l’innovazione". 🔗ilgiorno.it

Nuoto, Alessandra Mao strabilia a 14 anni con record a ripetizione. Impressiona anche Caterina Santambrogio - Calato il sipario sulla sezione femminile dei Criteria di nuoto, in svolgimento allo Stadio del Nuoto di Riccione. Nella tradizionale competizione aperta alle nuove leve del movimento tricolore, alcune atlete si sono distinte e sono meritevoli d’attenzione. Il riferimento è in particolare ad Alessandra Mao e a Caterina Santambrogio. A soli 14 anni, la tesserata per Team Veneto, allenata da Andrea Franconetti, ha fatto vedere grandi doti. 🔗oasport.it

Chi è Paolo Santambrogio, il fidanzato di Paola Iezzi: “È il mio equilibrio” - Paolo Santambrogio è l’attuale fidanzato e compagno di vita della cantante Paola Iezzi. È originario di Milano e lavora come fotografo di moda e regista di videoclip. La sua carriera nel settore è iniziata nel 2007, grazie a un servizio realizzato per la rivista Vanity Fair. Poi tante le collaborazioni illustri: da Vogue Italia, a Glamour e Style, ma anche brand di lusso come Trussardi, Fendi e Dolce&Gabbana. 🔗metropolitanmagazine.it

