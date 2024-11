Gqitalia.it - Il milionesimo MoonSwatch è stato appena venduto a 290 volte il suo prezzo di listino

Nel 2022, Swatch e Omega hanno lanciato il loro rivoluzionarioe la domanda è stata talmente alta che non è passato molto tempo prima di arrivare alla vendita delesemplare. Un traguardo speciale che era comunque nel mirino delle due aziende, tanto da indurle a produrre questo particolarecelebrativo, un Mission to Neptune blu, con poche modifiche, lo stesso anno del lancio iniziale. Ilesemplare èconservato fino al momento giusto. Swatch e Omega scommettevano che la mania per la versione economica del famoso Speedmaster di Omega sarebbe durata a lungo. La scommessa ha dato i suoi frutti a inizio settimana, quando ilall'asta per quasi 80.000 dollari.Il momento giusto per rendere disponibile una versione speciale delloè arrivato.