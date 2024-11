Isaechia.it - Grande Fratello, Helena Prestes scoppia in lacrime e crolla: “Ho una pressione fortissima”

Leggi su Isaechia.it

Lorenzo Spolverato è già da tempo nel mirino delle polemiche. Questo per via di ripetute affermazioni di dubbio gusto e – più in generale – di atteggiamenti decisamente sopra le righe che il popolo del web non ha affatto accettato.Proprio nelle ultime ore si è lasciato andare un’esternazione infelice a proposito delle sue abitudini relazionali, confessando a Shaila Gatta di esser rimasto sorpreso da se stesso per non averla insultata nel corso delle loro discussioni. “Dovevi vedere che animale che ero”, le ha detto, in riferimento alle sue storie passate. Gli utenti invocano la squalifica, com’è avvenuto per altri gieffini delle scorse edizioni. Solo domani sera scopriremo se – e in che misura – subirà le conseguenze dei suoi comportamenti.Oltre all’ultima menzionata uscita, di recente ha sollevato nuove polemiche per una sua considerazione sulle dinamiche del gioco condivisa con il nuovo arrivato Stefano Tediosi:Qui ci sono almeno due lupi, o meglio Javier edsono sicuro due lupi e poi ce ne sono altri due in questa casa (.