Auto nel fossato. Un 38enne in codice rosso

Brutto incidente stradale nelle prime ore di domenica mattina a Fucecchio. Un’è finita fuori strada precipitando nel: tre i feriti, il più grave dei quali è stato trasportato al pronto soccorso in. Il fatto è avvenuto alle 7 di ieri alla Querce, lungo via dei Sorini. Impossibile al momento ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e comprendere le cause che hanno portato il conducente a sbandare perdendo il controllo del mezzo. Fatto sta che nonostante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori le conseguenze sono state tutto sommato contenute rispetto all’allerta iniziale. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco per estrarre uno dei soccorsi dalle lamiere, l’medica di Pescia, la Pubblica Assistenza Croce d’oro di Ponte Buggianese e la Pubblica Assistenza di Orentano.