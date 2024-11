Informazioneoggi.it - Ispezioni a tappeto dal Fisco: caccia ai furbetti grazie all’Intelligenza Artificiale, tremano i contribuenti

L’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova campagna di controllia un nuovo algoritmo. Chi rischia multe salatissime?Ilè sempre al lavoro per escogitare nuovi sistemi per controllare le dichiarazioni fiscali deie trovare eventuali irregolarità. Negli ultimi tempi, la verifica è diventata più mirata ed efficace,all’aiuto dell’Intelligenza.L’Agenzia delle Entrate provvederà a effettuare nuovi controlli (informazioneoggi.it)Con il Decreto Legislativo n. 13/2024, è stato introdotto un nuovo algoritmo, con lo scopo di migliorare le operazioni di controllo e renderle più produttive. Tramite tale strumento, infatti, ilsarà in grado di procedere con l’analisi automatica di tutte le dichiarazioni deie scovare, con più precisione, possibili incongruenze.