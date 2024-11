X Factor, fuori The Foolz e Danielle, salva Lowrah. Bravi Les Votives e Mimì. Le nostre pagelle

Leggi su Open.online

Il quarto live di Xsi apre con una manche di esibizioni consecutive, i ragazzi sono stati chiamati a cantare i loro «cavalli di battaglia», il che risponde all’annosa questione «Davvero? I concorrenti di Xhanno dei cavalli di battaglia?». Puntata a doppia eliminazione, termine che suona soave nelleorecchie e che nel nostro cuore fa rima con Masterchef. Alla fine della prima manche vanno a casa i non proprio memorabili The, band della quale già abbiamo smarrito i connotati. Ottimo l’intervento dei Negramaro che forse in pochi si sono accorti quanto stanno in forma ultimamente. Mantra della serata lato giudici: «dalla comfort zone». Tutti devono andaredalla comfort zone. Alla trentesima volta che sentiamo l’espressione ci chiediamo, mentre digrigniamo i denti ammanettando una irriverente furia omicida: ma che c’avete contro le comfort zone? Ma perché mai uno dovrebbe essere portato volontariamentedalla propria comfort zone? Manuel Agnelli ha sempre fatto il suo rock, Jake La Furia il suo rap, Achille Lauro e Paola Iezzi quello che fanno, qualsiasi cosa sia, comunque sempre la stessa.