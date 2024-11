Rompipallone.it - Ufficiale Pogba: nuova occasione in Serie A

Leggi su Rompipallone.it

Pauldice addio alla Juventus ma può restare nel nostro campionato: ipotesi di calciomercato da seguire con una certa attenzioneUn comunicato scarno, di poche righe, a sancire la fine di un rapporto che ormai era nell’aria, concludendo una storia sulla quale c’erano molte aspettative da diversi punti di vista, ma nella quale è andato tutto storto fin dall’inizio. Paule la Juventus si dicono addio, la nota stampa del club bianconero ha annunciato la risoluzione del contratto, a partire dal 30 novembre, su base consensuale.Negli ultimi giorni, si era diffusa la sostanziale certezza per il finale di questa vicenda, nonostante il centrocampista francese fosse stato parzialmente riabilitato dal verdetto del TAS che aveva ridotto la sua squalifica per doping a 18 mesi, permettendogli così di tornare in campo dal mese di marzo in avanti.