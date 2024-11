Sbircialanotizia.it - Sin e SinDem: “Sì Ema a lecanemab luce in fondo al tunnel per Alzheimer”

Padovani e Bozzoli, 'decisione importante anche per Italia, potremo finalmente ridurre impatto della malattia' "Esprimiamo grande soddisfazione per gli impegni profusi dalla Società Italiana di Neurologia e dalla Società Italiana per lo Studio delle Demenze nel sostenere la ricerca e le evidenze sulla bontà dei farmaci anti-amiloide". Commentano così Alessandro Padovani, Presidente Sin e Marco .