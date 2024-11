Lanazione.it - "Questa? Non sarà l’ultima mostra". Lucchesi, cent’anni e non sentirli

"Mi sento ancora in piena forma e non crediate chesia stata". Parola di Carlo Pietro, Pierino per familiari e amici – artigiano-artista e scultore del legno e della pietra –, al termine della sua ultima personale. E se non è un record il suo, poco ci manca: a 100 anni (compiuti il 22 settembre) non solo ha allestito un’esposizione che si è chiusa pochi giorni fa, ma pensa già al prossimo allestimento dindo la sua grande vivacità. "Sono felice di aver potuto allestire unain Garfagnana grazie all’amico Tommaso Teora e a mia figlia Giovanna che mi hanno fatto veramente una sorpresa, organizzando il tutto alle mie spalle - aggiunge - . E’ stato veramente per me un bel regalo poter far vedere le mie opere ai compaesani garfagnini, dopo quella di qualche anno fa a Firenze.