Thesocialpost.it - Maria De Filippi: «Ho rinunciato all’eredità di Costanzo per i suoi figli, su di me tante bugie»

Deparla per la prima volta dell’eredità di Maurizio. Durante un’intervista su Rtl 102.5, la conduttrice ha dichiarato: «Hanno dettostupidaggini su di me». Prima di affrontare il tema dell’eredità, Deha salutato Kekko dei Modà, presente nel programma Password, e ha sollevato la questione dei social, evidenziando il rischio di superare certi limiti.Leggi anche: Taranto, donna trovata morta in un’auto: ipotesi omicidio«Leggo i social e penso di aver sviluppato una certa consapevolezza rispetto a un adolescente di 18 o 19 anni. La generazione più giovane ha bisogno di essere educata perché si trova spesso in difficoltà. È destabilizzante ricevere giudizi, a volte da profili anonimi. In televisione abbiamo imparato a non offendere e a rispettare gli altri, e sarebbe auspicabile che anche sui social accadesse la stessa cosa», ha spiegato.