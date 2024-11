Liberoquotidiano.it - Lit e Crono sono le startup vincitrici dell'edizione 2024 di PowerUp! di Qonto

(Adnkronos) - I due progettistati premiati durante la Pitch Night di Milano, da una giuria di oltre 40 rappresentanti dei principali Venture Capital, acceleratori e foundere scaleup italiane, e alla presenza dei più importanti stakeholder e operatori del settoreIn 3 anni coinvolte oltre 600italiane, di cui oltre 200 per la terza, che hanno dato nuova linfa a, progetto da cuigià uscitirealtà importanti come Cylock, This, Unique e TrueScreenMilano, 15 novembre– Lit (di Tor Lupara - Roma che ha sviluppato una soluzione avanzata per il monitoraggio dei consumi energetici domestici, commerciali e industriali) efondata tra Milano e Londra che vuole rivoluzionare l'outbound prospecting nel mercato B2B con l'intelligenza artificiale)ledi!, l'iniziativa rivolta alleitaliane che ha l'obiettivo di supportare lo sviluppo'ecosistema d'innovazione e di imprenditorialità locale, giunta ormai alla terza, organizzata da, la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa.