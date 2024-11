Jonathan David vede il Bayern Monaco unirsi alla frenetica corsa per la sua firma

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Dove giocherà la star del Lillenel 2025? (Foto di Lukas Schulze/Getty Images)Ilè inper il Lillee poiché l’attaccante canadese diventerà un free agent a fine stagione.Il contratto del 24enne con il club francese scadrà a fine mandato ed è una situazione a cui molti dei grandi club europei hanno prestato attenzione negli ultimi mesi.ha attirato molta attenzione durante l’estate con Chelsea, Manchester United, Tottenham e West Ham, che hanno tutti mostrato interesse per il nazionale canadese, ha riferito The Guardian. Tale interesse probabilmente rimarrà nel 2025, quando l’attaccante del Lille diventerà un free agent – ??anche il Liverpool ha aggiunto il giocatorepropria lista.Secondo Matteo Moretto, i club di Premier League dovrebbero trasferirsi per il 24enne la prossima estate, ma dovranno affrontare la concorrenza della coppia di Serie A Inter e Juventus, oltre al Barcellona.