No guardatelo Alfonso becca Federica e Stefano in intimità e la sua reazione è un colpo al cuore

Tediosi è entrato nel Grande Fratello e la sua presenza ha già scombussolato gli equilibri della Casa, specialmente quelli traPetagna e l’ex fidanzatoD’Apice, noti al pubblico italiano per aver partecipato all’edizione estiva di Temptation Island. L’ex tentatore, infatti, dopo la fine dell’esperienza a Temptation Island ha iniziato a frequentare la ragazza e, stando a quanto raccontato da lui stesso nel corso dell’ultima puntata del reality show, sarebbe realmente interessato ad “approfondire la conoscenza con lei”.Da fuori sono arrivati diversi gossip su, come quello che in realtà sarebbe fidanzato. Un gossip che sta infiammando i social da quando l’ex tentatore di Temptation Island ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello: “Tediosi è fidanzato da tre anni”.