Ilgiorno.it - Milano celebra i 65 anni del magico universo Barbie: una vera icona pop

Considerata unae propriapop, la(la cui storia ha inizio nel lontano 1959) è ancora oggi tra le bambole più vendute al mondo e la prima a presentare un'immagine adulta e professionale per le bambine. La sua creazione è stata rivoluzionaria nel panorama dei giocattoli, offrendo una figura femminile che potesse rappresentare vari ruoli e carriere. Per omaggiarla Next Exhibition, ha dato vita alla mostra “: A Cultural Icon Exhibition” che ha aperto le porte aal Next Exhibition, in via Paolo Sarpi 6/8, lo scorso 13 settembre (aperta fino al 19 gennaio 2025). Questa mostra rende omaggio a 65di moda e ispirazione, dimostrando comesia più che una bambola unae propriaculturale e di stile, non solo per il suo ruolo di giocattolo, ma anche per ciò che rappresenta in termini di evoluzione culturale, empowerment e capacità di adattamento.