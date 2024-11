Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-3 6-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurro non concede sconti aggiudicandosi il girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI22:02 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.22:01 4 ACE per Jannik, che ha servito il 58% di prime ricavandone l’82% di punti. 6 ACE per, che ha raccolto appena il 42% di punti quando ha servito la seconda.21:59 Domani il numero uno del mondo scoprirà il suo prossimo avversario che sabato affronterà in semifinale. Nel gruppo Newcombe può succedere di tutto, con la viva opportunità di una sfida traed Alcaraz.JANNIKb. DANIIL6-3 6-4! Scappa via, scappa via il dritto del russo. Dopo un’ora e 12 minutiarchivia anche la terza partita del gruppo Nastasecon pieno merito il