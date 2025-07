Scandalo al Tour | pur di vedere la gara si sale sulle tombe del cimitero 20Minutes

Un episodio sorprendente scuote il mondo del Tour de France: fan disperati si sono arrampicati sulle tombe di un cimitero per non perdere neanche un attimo della gara. Le immagini, scattate dal colle di Saint-Étienne-au-Mont, hanno suscitato indignazione e sdegno nella comunità locale. La passione può davvero spingersi oltre ogni limite? Ecco cosa è successo...

Disposti a tutto pur di vedere il Tour de France persino arrampicarsi sulle tombe di un cimitero. Le immagini dalla cima del colle di Saint-Étienne-au-Mont, a meno di dieci chilometri dal traguardo della seconda tappa del Tour de France a Boulogne-sur-Mer riportate da 20minutes.fr domenica scorsa, hanno suscitato scalpore e scandalo nella cittadina del Pas-de-Calais. Vergogna al Tour de France, “Hanno calpestato le tombe al cimitero”. Come riportato da L’Equipe, diverse decine di commenti sotto un post su Facebook del comune di Saint-Étienne-au-Mont mostrano il disprezzo dei residenti. “Hanno calpestato le tombe nel cimitero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Scandalo al Tour: pur di vedere la gara, si sale sulle tombe del cimitero (20Minutes)

Scene surreali al Tour de France: alcuni tifosi hanno invaso un cimitero e si sono messi in piedi sulle tombe per assistere alla gara. Quali provvedimenti verranno presi ?

