Lorenzo Sonego | Shelton è stato più bravo nei momenti importanti ma il bilancio è positivo

Lorenzo Sonego ha dimostrato una grande tenacia a Wimbledon 2025, conquistando tre vittorie importanti e mettendo in difficoltà un avversario difficile come Ben Shelton. Tuttavia, nonostante il suo brillante percorso, si ferma agli ottavi, segnando una stagione contraddistinta da alti e bassi. La sua capacità di affrontare momenti cruciali resta uno dei punti di forza, e il bilancio complessivo resta positivo. La speranza è che possa tornare più forte nel prossimo torneo...

Lorenzo Sonego non riesce a superare l’ostacolo Ben Shelton e si ferma agli ottavi di finale nel torneo di Wimbledon 2025, dopo aver ottenuto tre vittorie importanti sull’erba londinese tra cui l’ultima al match tie-break del quinto set con Brandon Nakashima. Il torinese viene dunque eliminato dal giovane americano per il terzo Slam consecutivo in stagione, dopo la sconfitta ai quarti dell’Open d’Australia e al primo turno del Roland Garros. “ Il bilancio è positivo. Ho messo in campo tutto quello che avevo, mi sono goduto ogni partita e mi sono divertito. Torno a casa contento di quel che ho fatto, consapevole del livello che posso esprimere e di quello che devo continuare a fare “, dichiara l’azzurro dopo aver perso con il punteggio di 3-6 6-1 7-6 7-5 al termine di oltre 3 ore di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it