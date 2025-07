MotoGP copione già scritto o colpo di scena? Marc Marquez arriva al Sachsenring con un doppio filotto vincente da allungare…

Nel mondo della MotoGP, alcuni protagonisti scrivono la storia con imprese straordinarie. Marc Marquez, il celebre El Truen de Cervera, ha appena scritto un nuovo capitolo: tre vittorie consecutive in tre weekend di fila, un record che nessuno aveva ancora sfiorato nella storia recente. Ora, al Sachsenring, è pronto a continuare questa striscia vincente e a stupire ancora una volta. La sfida è aperta, e il suo ritorno potrebbe cambiare le sorti del campionato.

Zitto zitto, Marc Marquez ha raggiunto un conseguimento che non era ancora riuscito a nessuno, ovverosia realizzare tre back-to-back consecutivi. El Trueno de Cervera ha infatti primeggiato sia nella Sprint del sabato che nel Gran Premio della domenica ad Aragon, al Mugello e ad Assen. Da quando è nata la gara-dimezzata, non si era ancora visto centauro capace di tanto. Jorge Martin e Francesco Bagnaia ci erano andati vicini rispettivamente nel 2023 e nel 2024, senza tuttavia mandare a segno tutte e sei le cartucce dell'ipotetico tamburo del revolver (il madrileno e il piemontese avevano trionfato al massimo in cinque eventi agonistici su sei nell'arco di tre weekend).