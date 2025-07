Ilary Blasi non ha rivali Chi vince tra Porro e Moreno

Ilary Blasi ancora una volta si conferma regina del prime time, dominando gli ascolti e lasciando gli avversari nella scia. Ma tra Porro e Moreno chi conquista davvero il cuore degli italiani? I dati Auditel di ieri sera dipingono un quadro chiaro: mentre su Rai1 Alberto Angela affascina meno rispetto a prima, su Canale 5 il ritorno di Cornetto Battiti Live con Ilary conquista il pubblico con quasi 2,2 milioni di spettatori e il’19,9% di share. Chi avrà la meglio questa sera?

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, lunedì 7 luglio 2025, vedono in prime time su Rai1 Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela fermarsi al 13.9% pari a una media di 1.920.000 spettatori, in discesa rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 il ritorno del festival canoro Cornetto battiti live con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis ha invece siglato una media di 2.177.000 individui all'ascolto con uno share del 19.9%, vincendo nettamente la serata. Su Rai2, gli Europei Femminili 2025 con il pareggio dell'Italia per 1 a 1 con il Portogallo hanno calamitato una media di 1.617.000 appassionati pari al 10. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ilary Blasi non ha rivali. Chi vince tra Porro e Moreno

In questa notizia si parla di: ilary - blasi - rivali - vince

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Otto coppie in gara, un milione di euro in palio: su Canale 5 inizia la sfida di “The Couple”; Chi sono i primi vincitori di The Couple: coppie promosse, bocciate, nomination e classifica prima puntata; The Couple, cosa sappiamo sul nuovo programma di Ilary Blasi: concorrenti quasi ufficiali.

Ascolti tv, Ilary Blasi non ha rivali. Chi vince tra Porro e Moreno - Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, lunedì 7 luglio 2025, vedono in prime time su Rai1 Noos - Riporta iltempo.it

Ascolti tv, Ilary Blasi le canta ad Alberto Angela. Porro stravince contro Manuela Moreno - Chi vince e chi fa flop - Cornetto Battiti Live con Alvin e Ilary Blasi su Canale 5 è il programma più visto del lunedì con 2. Scrive affaritaliani.it