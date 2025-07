Sinner a Wimbledon tra l’ex Anna Kalinskaya e la nuova fidanzata è gelo

L’atmosfera a Wimbledon si scalda non solo per le sfide sul campo, ma anche per i riavvicinamenti e le tensioni nel mondo di Jannik Sinner. L’incontro tra il campione italiano e la sua ex, Anna Kalinskaya, ha acceso i riflettori su una vicenda personale che fa discutere quanto le sue imprese sportive. Con la presenza della nuova fiamma, Laila Hasanovic, il torneo si trasforma in un palcoscenico di emozioni e rivelazioni.

Oltre le vittorie sportive Jannik Sinner continua a far chiacchierare per la sua vita privata. A Wimbledon, il numero uno del tennis ha avuto un incontro tutt’altro che piacevole con la sua ex fidanzata Anna Kalinskaya. E a Londra c’è anche la nuova presunta fiamma Laila Hasanovic. Tanto basta per creare un clima più rovente che mai. Sinner rivede Anna Kalinskaya a Wimbledon. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono rivisti a Wimbledon, entrambi impegnato con il Grande Slam. I due si sono amati per circa un anno e si sono detti addio lo scorso inverno. Non senza dolore: se i motivi della rottura sono ancora ignoti, è chiaro che l’addio sia avvenuto in maniera tutt’altro che pacifica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sinner a Wimbledon tra l’ex Anna Kalinskaya e la nuova fidanzata, è gelo

