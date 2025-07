Rick & Morty | James Gunn e Zack Snyder discutono di Superman in un episodio dell’ottava stagione!

In un episodio che ha fatto discutere appassionati e critici, Rick and Morty ha portato James Gunn e Zack Snyder sullo schermo come guest star, in un confronto tra le loro visioni di Superman. Un'irriverente satira che mette in luce le tensioni e le divergenze nel mondo dei supereroi, offrendo uno sguardo unico sul panorama hollywoodiano e sulle aspettative dei fan. La scena si conclude lasciando spazio a nuove riflessioni e sorprese...

James Gunn e Zack Snyder hanno finalmente chiarito le loro divergenze su Superman in un modo inaspettato: come guest star nel nuovo episodio di Rick and Morty. I due registi sono apparsi in versioni esagerate e fittizie di se stessi nell'episodio "Ricker than Fiction", che esplora le aspettative dei fan e il complesso sistema di Hollywood. Sebbene la trama principale ruotasse attorno al franchise cinematografico immaginario Maximum Velocitree, non sono mancate le battute su Superman. Secondo lo showrunner Scott Marder, sia Gunn che Snyder erano perfettamente disposti a prendersi in giro, e avrebbero persino spinto oltre i limiti se la sceneggiatura lo avesse richiesto.

