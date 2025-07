Borsa | l' Europa alla finestra guarda ai negoziati sui dazi

Le borse europee restano in attesa, guardando attentamente ai negoziati sui dazi tra Europa e Stati Uniti, che potrebbero influenzare i mercati nei prossimi giorni. In un contesto di incertezza, mentre Londra si mantiene stabile, Francoforte registra lievi progressi e Milano e Parigi cedono leggermente. I futures di Wall Street mostrano segnali positivi, ma la vera attenzione resta sui potenziali sviluppi delle trattative commerciali. La giornata si conclude con...

Investitori alla finestra in attesa di capire come evolveranno le trattive tra Europa e Stati Uniti sui dazi. Nel giorno in cui a Bruxelles si riunisce l' Ecofin, le Borse europee sono fiacche con Londra sostanzialmente invariata (+0,03%), Francoforte in rialzo dello 0,1% e Milano e Parigi in flessione dello 0,1%. Leggermente positivi i future su Wall Street con il Nasdaq che avanza dello 0,2% e l'S&P 500 dello 0,1%. Salgono invece i rendimenti dei titoli di Stato, che contano uno scenario di incertezza sui tassi e sull'inflazione e i rischi legati alle esigenze di rifinanziamento degli Stati a livello globale.

