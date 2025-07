J-POP Manga presenta Gaea-Tima di Kent

J Pop Manga presenta Gaea Tima di Kent, l’attesa nuova avventura sci-fi firmata dall’autore di Colorless. Tra azione mozzafiato e disegni spettacolari, imponenti kaiju emergono al largo di Sukuba, portando con sé misteri e minacce invisibili. La domanda è: sono qui per distruggere o per salvare? Il primo volume di Gaea Tima sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store digitali, pronti a immergerti in un mondo dove il destino dell’umanità si gioca sull’orlo del possibile.

Dall'autore della serie distopica Colorless, arriva in edizione italiana una nuova storia sci-fi ricca di azione e disegni spettacolari! Imponenti kaiju appaiono al largo della costa della cittadina marittima di Sukuba. Le ragioni della loro presenza sono misteriose: puntano alla distruzione totale o stanno cercando di salvare l'umanità da un pericolo più grande? Il primo volume di Gaea-Tima di Kent sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a marchio J-POP Manga a partire dal 15 luglio. L'improvvisa apparizione di un kaiju scatena un maremoto che devasta la cittadina portuale di Sukuba.

