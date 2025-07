Ema Stokholma le violenze della madre e il padre assente | Usciva e spariva per 4 anni

Ema Stokholma, nata Morwenn Moguerou, ha affrontato un passato turbolento segnato dalla violenza materna e dall’assenza paterna, che l’hanno portata a cambiare nome nel 2009 per lasciarsi alle spalle le ombre. Con coraggio e determinazione, questa giovane donna ha trasformato le ferite in forza, emergendo come una delle figure più poliedriche del panorama italiano. La sua storia di rinascita è un esempio di resilienza e speranza.

Ema Stokholma, al secolo Morwenn Moguerou, ha scelto di voltare pagina e anche nel nome. E lo ha fatto nel 2009. “Mi sento sempre Morwenn, ma capisco che si debba semplificare. Quindi Ema va bene”, dice in una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale racconta la sua storia: quella di una giovane donna che ha saputo rialzarsi e superare un’infanzia da incubo. Oggi è un talento poliedrico: conduttrice radiofonica su Rai Radio2, DJ (ha aperto il concerto del Primo Maggio a Roma), pittrice, attrice e scrittrice — autrice di Per il mio bene, vincitore del Premio Bancarella 2021 e ora strizza l’occhio anche alla poesia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ema Stokholma, le violenze della madre e il padre assente: “Usciva e spariva per 4 anni”

