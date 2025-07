Bagnante si tuffa in mare a Chioggia nonostante il maltempo tragedia sfiorata | salvato in extremis

Una giornata di mare si trasforma in una corsa contro il tempo a Chioggia, quando un bagnante rischia di perdere la vita a causa del maltempo. Grazie all'intervento rapido e coraggioso della Polizia, l’uomo è stato salvato in extremis, evitando una tragedia sfiorata. La scena sottolinea quanto sia fondamentale essere sempre pronti e vigili nelle situazioni di emergenza in spiaggia.

Poliziotti salvano un bagnante in difficoltà a Chioggia: l'uomo rischiava di annegare a causa del maltempo. Intervento tempestivo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bagnante si tuffa in mare a Chioggia nonostante il maltempo, tragedia sfiorata: salvato in extremis

In questa notizia si parla di: bagnante - chioggia - maltempo - tuffa

