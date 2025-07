MiM selezione di 16 docenti e dirigenti scolastici fuori ruolo 2025 26 | CALENDARIO colloqui

Il MiM apre le porte a un nuovo capitolo: la selezione di 16 docenti e dirigenti scolastici fuori ruolo per l’anno 2025-26. Con il calendario dei colloqui pubblicato, si avvicina la fase decisiva per chi aspira a ricoprire incarichi strategici presso gli uffici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. È il momento di prepararsi al meglio e cogliere questa opportunità unica per avanzare nella propria carriera.

Pubblicato il calendario per la selezione di 16 docenti e dirigenti scolastici destinati a ricoprire incarichi fuori ruolo presso gli uffici del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Si entra nella fase finale della procedura con i calendario colloqui individuali. La pubblicazione del calendario Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso nota la programmazione . MiM, selezione di 16 docenti e dirigenti scolastici fuori ruolo 202526: CALENDARIO colloqui . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

