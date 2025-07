Pio Esposito Inter il talento è sempre più al centro del progetto | l’idea per il reparto d’attacco

L'Inter punta forte su Pio Esposito, il talento emergente che si sta distinguendo nel reparto offensivo nerazzurro. Con un futuro promettente e un gol importante nel Mondiale per Club, il giovane attaccante classe 2002 si sta affermando come una risorsa preziosa per la squadra di Inzaghi. La societĂ lavora per consolidare il suo ruolo, rafforzando il progetto di crescita e successi futuri. Come evolverĂ questa promettente carriera?

Pio Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. I dettagli. L’ Inter sta lavorando per completare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Bonny giĂ confermati, un altro nome che dovrebbe rimanere in rosa è Pio Esposito, attaccante classe 2002 che ha visto crescere le sue quotazioni nelle ultime settimane. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Esposito ha convinto la dirigenza nerazzurra e si prepara a essere parte integrante del progetto di Cristian Chivu. Pio Esposito, una crescita costante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il talento è sempre piĂą al centro del progetto: l’idea per il reparto d’attacco

