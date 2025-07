Vietri in Scena Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare | giovedì 10 luglio 2025 ore 21 | 00

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Vietri sul Mare! Giovedì 10 luglio alle ore 21:00, l’anfiteatro della villa comunale si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare. Diretto dal maestro Magg. Pantaleo Leonfranco Cammarano, questo evento straordinario inaugura la decima edizione di “Vietri in Scena”, un appuntamento imperdibile promosso dall’Amministrazione Comunale per celebrare la musica e la cultura nel cuore della Costiera Amalfitana.

La musica torna ad accendere l’estate a Vietri sul Mare con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “Vietri in Scena”. Giovedì 10 luglio, alle ore 21:00, l’anfiteatro della villa comunale ospiterà il prestigioso Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, diretta dal maestro Magg. Pantaleo Leonfranco Cammarano. L’evento, organizzato nell’ambito della decima edizione della rassegna, è promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giovanni De Simone, con il coordinamento dell’Assessore alla Cultura Daniele Benincasa. Il programma del concerto spazierà da brani istituzionali come la “Marcia d’Ordinanza” di Alberto Di Miniello e “Il Canto degli Italiani” di Mameli e Novaro, a opere sinfoniche come “Intima Luce” di Pellegrino Caso, “Two Part Invention” di Philip Sparke, l’ouverture “In the South (Alassio)” di Elgar, “Il cappello di paglia di Firenze” di Nino Rota e “The Hounds of Spring” di Alfred Reed. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - “Vietri in Scena”, Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare: giovedì 10 luglio 2025 ore 21:00

In questa notizia si parla di: vietri - scena - concerto - banda

#vietrisulmare #aeronauticamilitare La grande musica torna protagonista a “Vietri in Scena” con il Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare La grande musica torna protagonista nella splendida location dell’anfiteatro della villa comunale di Viet Vai su Facebook

CS - Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Vietri sul Mare, giovedì 10 luglio 2025 ore 21:00; “Vietri in Scena”: 18 luglio concerto della Banda dell'Esercito Italiano diretta dal Maggiore Antonella Bona; La Banda dell’Esercito Italiano in concerto a Vietri sul Mare.

La Banda dell'Aeronautica Militare in concerto a Vietri sul Mare il 10 luglio - La grande musica torna protagonista a Vietri sul Mare con il concerto della Banda Musicale dell'Aeronautica Militare, in programma giovedì 10 luglio 2025 alle ore 21. Si legge su ilvescovado.it

Banda dell'Aereonautica a Vietri sul mare - La grande musica torna protagonista a “Vietri in Scena” con il Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Vietri sul Mare, giovedì 10 luglio 2025 ore 21:00 ... Secondo informazione.it