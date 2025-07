Indagini per rivolta in carcere Prato nuove perquisizioni

Le recenti rivolte nel carcere di Prato hanno scosso l'intera comunità, portando a nuove indagini e perquisizioni tra i detenuti. Le tensioni esplose il 4 giugno e il 5 luglio scorso hanno evidenziato una difficile gestione della sicurezza e dei disordini all’interno delle strutture penitenziarie. Ora, con accuse di resistenza, lesioni e danneggiamenti, si cerca di fare luce su un episodio che rischia di compromettere ulteriormente la stabilità del carcere. È fondamentale comprendere le cause e le conseguenze di questi eventi.

Inchiesta per il delitto di rivolta dopo i disordini al carcere di Prato del 4 giugno e del 5 luglio scorso e nuove perquisizioni ai detenuti. Lo stesso fascicolo ipotizza i reati di resistenza, lesioni e danneggiamenti. Il 5 luglio una decina di detenuti si barricò nella Media Sicurezza tentando di incendiare materiali, brandendo spranghe e cacciaviti e sfondando i cancelli con brande. Servì l'intervento di agenti antisommossa a riportare la calma. Un episodio simile il 4 giugno, quando cinque detenuti, italiani, marocchini e libici, minacciarono gli agenti con "stasera si fa la guerra" o "si muore solo una volta, o noi o voi".

