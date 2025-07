Bankitalia ' imprese meno pessimiste ma il 32% teme i dazi'

Le imprese italiani mostrano segnali di ottimismo, con un miglioramento nelle valutazioni sulla domanda corrente e un tono meno pessimista. Tuttavia, il 32% resta preoccupato dai dazi commerciali, evidenziando come le tensioni internazionali continuino a pesare sui progetti di crescita. Mentre il quadro si fa meno cupo, la caution rimane alta: le aziende attendono segnali più concreti per sentirsi completamente rassicurate sul futuro economico del Paese.

I giudizi delle imprese sulla situazione economica generale nel secondo trimestre dell'anno "sono rimasti nel complesso sfavorevoli, ma si è ridotto sensibilmente il saldo negativo tra valutazioni di miglioramento e di peggioramento". Le prospettive sull'andamento della domanda corrente "sono tornate positive per la prima volta dopo tre trimestri, sospinte principalmente dalla componente interna". Ma questo non fuga i timori sul futuro: "il 32 per cento delle imprese della manifattura e il 12 per cento di quelle dei servizi hanno segnalato ripercussioni negative riconducibili agli annunci e all'applicazione dei dazi statunitensi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net