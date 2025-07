Una veglia per ricordare oltre 100 vittime delle inondazioni in Texas

A San Antonio, una veglia toccante ha riunito decine di persone per commemorare oltre 100 vittime delle devastanti inondazioni in Texas. In un momento di forte empatia e solidarietà , la comunità si stringe intorno al dolore collettivo, mentre i soccorritori proseguono nelle ricerche. Un gesto che sottolinea l’importanza di ricordare e sostenere chi ha vissuto questa tragedia, perché il senso di comunità può fare la vera differenza.

San Antonio, 8 lug. (askanews) - Decine di persone hanno partecipato a una veglia a San Antonio per ricordare chi ha perso la vita nelle inondazioni in Texas durante il fine settimana. Sono oltre 100 i morti, mentre i soccorritori continuano a cercare le persone travolte dai torrenti d'acqua. "Non credo che ci sia nessuno, almeno in questa folla, che non sia stato colpito", ha detto una residente, Debra Guerrero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una veglia per ricordare oltre 100 vittime delle inondazioni in Texas

