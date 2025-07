Bomba inesplosa in Strada Pieve Vecchia a Pesaro | scatta la bonifica

Un’area di Pesaro si trasforma in un campo di sicurezza: un ordigno bellico inesploso riemerge dal passato, richiedendo l’intervento urgente degli artificieri. Domani, in Strada Pieve Vecchia, il Reggimento Genio Ferrovieri procederà alla bonifica e al brillamento, garantendo la sicurezza della comunità. Per facilitare le operazioni, il Comune ha disposto la chiusura temporanea del tratto interessato, assicurando un intervento rapido ed efficace. La città si prepara a superare questa minaccia con prontezza e professionalità.

Pesaro, 8 luglio 2025 – Un ordigno bellico inesploso riemerge dal passato e impone l’intervento degli artificieri. Succede a Pesaro, in Strada Pieve Vecchia, dove domani il Reggimento Genio Ferrovieri procederà alle operazioni di brillamento e bonifica. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, il Comune ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale in un tratto della strada. Lo prevede l’ordinanza n. 1568 firmata dalla dirigente Francesca Muzzini: dalle ore 9.30 e fino al termine dell’intervento, sarà vietato il transito nel tratto compreso tra la Strada Provinciale e l’intersezione con Strada Ronco, con un’unica deroga per i residenti del civico 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomba inesplosa in Strada Pieve Vecchia a Pesaro: scatta la bonifica

In questa notizia si parla di: strada - pesaro - pieve - vecchia

"Strada per Pesaro, ecco i soldi per il progetto" - Mi sono incontrato ancora con lui, stavolta in un confronto positivo e costruttivo, per portare avanti un progetto che promette di rivoluzionare le nostre strade e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Bomba inesplosa in Strada Pieve Vecchia a Pesaro: scatta la bonifica; Migliaia di sfollati in Emilia-Romagna, un morto a Pianoro. Allerta arancione: voragine in Calabria - Aggiornamento del 21 Ottobre delle ore 17:43; Giornate Fai 2022, i luoghi da visitare nelle Marche.

Bomba inesplosa in Strada Pieve Vecchia a Pesaro: scatta la bonifica - Mercoledì 9 luglio l’intervento degli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri, tratto di strada chiuso: cosa prevede l’ordinanza firmata dalla dirigente Francesca Muzzini ... ilrestodelcarlino.it scrive

Strada 3 bis, via ai lavori di Pieve. Il prefetto dà l’input alla Provincia: verrà completato il tratto a nord - la Nazione - Il prefetto dà l’input alla Provincia: verrà completato il tratto a nord È in corso di svolgimento la gara per il ripristino di 1200 metri della vecchia ... Lo riporta lanazione.it