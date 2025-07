Il nuovo film diretto da James Gunn sarà cinema dal 9 luglio David Corenswet e Rachel Brosnahan raccontano i loro personaggi Superman Clark Kent e Lois Lane

Preparatevi a vivere un’estate da brivido con il nuovo film di James Gunn, in uscita il 9 luglio nei cinema italiani. Con David Corenswet e Rachel Brosnahan nel ruolo di Superman e Lois Lane, questa pellicola promette un mix di azione, emozioni e ironia, portando il supereroe in un universo innovativo e coinvolgente. Un’avventura che rivela un Superman guidato dalla compassione e dalla fiducia nel mondo, pronto a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

R oma, 7 lug. (askanews) – È il film più atteso dell’estate 2025 e dal 9 luglio arriva nei cinema Superman. Il regista James Gunn trasporta il supereroe originale in un nuovo universo fatto di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Leggi anche › “Happy Holidays”: la recensione del film di Scandar Copti Il film è stato scritto circa due anni fa ma richiama molto quanto sta succedendo oggi nel contesto politico internazionale, tra invasioni e guerre. « È triste constatare che il mondo di oggi somiglia molto di più a quello del film rispetto a due anni fa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il nuovo film diretto da James Gunn sarà cinema dal 9 luglio. David Corenswet e Rachel Brosnahan raccontano i loro personaggi, Superman/Clark Kent e Lois Lane.

