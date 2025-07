Il carrello della spesa che ti segue come un cagnolino al supermercato | LIDL sperimenta il sistema dell’AI

Lidl rivoluziona la spesa con il suo innovativo sistema AI: il "E-Mand Smart Cart", un carrello che ti segue come un fedele cagnolino tra gli scaffali. Immagina di fare la spesa senza fatica, con il carrello che si ferma e riprende automaticamente, rendendo l’esperienza più semplice e divertente che mai. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, Lidl sta trasformando il modo di fare acquisti, portando la convenienza a un nuovo livello.

Tutti pazzi per i “carrelli intelligenti”, piĂą noti con il termine tecnico di “E-Mand Smart Cart”. Sostanzialmente il carrello della spesa segue il cliente passo dopo passo senza che si faccia alcuno sforzo. Al supermercato il carrello si ferma quando bisogna posare gli oggetti e prosegue diligente lungo la camminata tra i comparti del mercato. Insomma il cestino si trasforma in un fedele “cagnolino”. L’esperimento è in atto grazie alla catena di supermercati LIDL, che sta provando il sistema generato con l’intelligenza artificiale per verificare se si può applicare su larga scala. Il meccanismo è intuitivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il carrello della spesa che ti segue come un cagnolino al supermercato: LIDL sperimenta il sistema dell’AI

