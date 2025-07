Firenze picchia e rapina una donna | paura in strada arrestato un 26enne

Notti di paura a Firenze, dove un'aggressione brutale ha sconvolto il cuore della città. Una donna è stata brutalmente picchiata e rapinata da un 26enne peruviano, poi arrestato dai carabinieri grazie alla prontezza delle forze dell'ordine. La vicenda riaccende i riflettori sulla sicurezza in strada e sull'importanza di vigilare sempre. La città si stringe attorno alla vittima, mentre l’arresto rappresenta un passo verso la tutela dei cittadini.

Firenze, 8 luglio 2025 – Notte di terrore a Firenze. Una donna è stata picchiata e rapinata da un 26enne che è stato poco dopo l'aggressione rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato. L'uomo è originario del Perù. Nella serata di lunedì si trovava in piazzale Kennedy quando, secondo la ricostruzione, ha iniziato a fare avances alla donna, sua connazionale. Che ha provato ad allontanarsi ma è stata raggiunta. Il 26enne l'ha schiaffeggiata, facendola cadere a terra e portandole via la borsa. L'aggressione è stata vista da diverse persone, che hanno allertato la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Firenze.

