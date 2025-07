Canarie veliero in fiamme | i trafficanti danno fuoco alla droga per sfuggire alla cattura

Un’azione audace e disperata che mette in luce i rischi e le tensioni della lotta al traffico di droga. A circa 50 miglia dalle Canarie, un veliero carico di cocaina è stato intercettato dalla Guardia Civil e dai servizi doganali, con i trafficanti pronti a tutto per sfuggire alla cattura. Ma il loro tentativo di autodistruzione si è concluso con arresti e un fragoroso incendio in mare, lasciando emergere ancora una volta la ferocia di questo traffico illecito.

Tentano di sfuggire alla cattura incendiando la barca, ma vengono intercettati e arrestati. È successo a circa 50 miglia dalle isole Canarie, dove un veliero carico di cocaina è stato bloccato dalla Guardia Civil spagnola e dal Servizio di Vigilanza Doganale. A bordo della barca, c'era oltre una tonnellata di droga. I due uomini, sorpresi dalle forze speciali marittime, avrebbero appiccato il fuoco all’imbarcazione per distruggere il carico e cancellare le prove. Le fiamme non sono bastate: l’operazione, condotta dalle unità navali "Sacre" e "Petrel I", si è conclusa con il sequestro della droga e l’arresto dei trafficanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Canarie, veliero in fiamme: i trafficanti danno fuoco alla droga per sfuggire alla cattura

In questa notizia si parla di: canarie - veliero - fiamme - fuoco

Veliero in fiamme a Lampedusa, l'intervento della Guardia Costiera - Il Messaggero - La Guardia Costiera ha spento un enorme incendio a bordo di un veliero usato come charter per turisti al largo di Lampedusa. Si legge su ilmessaggero.it

Tenerife a fuoco: incendio alla Canarie. Cosa sta succedendo - Le fiamme si sono sviluppate sinora principalmente nei comuni di Arafo e Candelaria. Scrive quotidiano.net