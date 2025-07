Gen Z e Millennial la rivincita dei gusti strani | arriva Maio Land

In un mondo dove gusto e individualità si incontrano, Gen Z e Millennials ridefiniscono le regole della cucina con Maio Land. I “crimini culinari” diventano simboli di libertà, espressione senza limiti. Calvé risponde a questa rivoluzione con un progetto provocatorio che trasforma gli abbinamenti più insoliti in un inno alla creatività e all’autenticità. È arrivato il momento di osare: perché nel mondo di Maio Land, ogni gusto ha diritto di essere protagonista.

