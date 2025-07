Wimbledon Cobolli si guadagna i primi quarti Slam della carriera

Un sogno che si avvera per Flavio Cobolli: il giovane romano, al suo primo quarto di finale Slam a Wimbledon, ha conquistato il suo posto contro il leggendario Novak Djokovic. Un'impresa nata dal talento, dalla tenacia e dal calore di una famiglia unita. Con questa impresa, Cobolli non solo scrive una pagina memorabile della sua carriera, ma si proietta verso nuove mete. È il momento di scoprire cosa riserva il futuro per questo promettente talento del tennis italiano.

Continua l’avventura del 23enne. Continua a sognare in grande il romano Flavio Cobolli. Ieri, 7 luglio, il 23enne si è guadagnato la chance di giocarsi i quarti di finale contro il suo idolo Novak Djokovic a Wimbledon, terza prova Slam dell’anno. L’ha fatto dopo aver battuto in quattro set Marin Cilic tra la commozione del padre allenatore, del fratello e il sostegno dell’amico di una vita Edoardo Bove, calciatore alle prese con dei mesi complessi dopo il malore in campo. “Ho sempre sognato di essere qui e giocare questo torneo – ha detto in conferenza stampa –  , mai avrei immaginato di poter raggiungere i quarti di finale. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Wimbledon, Cobolli si guadagna i primi quarti Slam della carriera

