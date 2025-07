Bologna attivo sul mercato | Nicolussi Caviglia e Pobega di nuovo in rossoblù Zanoli e Mbangula per la fascia

Il Bologna si conferma protagonista sul mercato, con Di Vaio e Sartori pronti a rinforzare la rosa di mister Thiago Motta. Tra trattative in corso e idee innovative, il club rossoblù punta a una squadra competitiva e pronta a sfide importanti: Nicolussi Caviglia e Pobega nel mirino per il centrocampo, Zanoli e Mbangula per le fasce. La sessione di mercato è calda e ricca di sorprese, e il Bologna è determinato a sorprendere ancora.

