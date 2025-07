Arrestata a Torino latitante 60enne era una contabile del Sistema marchese | deve scontare 11 anni e 9 mesi

A Torino, una donna di 60 anni, latitante dal 2024, è stata finalmente arrestata. Coinvolta nell'inchiesta Leonessa per reati fiscali e bancarotta, la contabile dovrà scontare 11 anni e 9 mesi di carcere. Un importante passo avanti nella lotta contro l'illegalità, dimostrando che nessuno può sfuggire alla giustizia.

