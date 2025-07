Trump rinvia al primo agosto l’entrata in vigore dei dazi | lettere minacciose a 14 Paesi ma non all’Europa

Il panorama commerciale globale si prepara a un possibile cambio di rotta, con l’attesa sospensione dei dazi statunitensi che minacciavano di scattare il 9 luglio. Donald Trump ha deciso di rinviare al primo agosto l’applicazione delle nuove tariffe, lasciando ancora spazio alle trattative. L’Europa, nel frattempo, cerca di sfruttare questi giorni per trovare un’intesa e scongiurare un impatto economico significativo. La partita è aperta: cosa riserverà il futuro?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato al primo agosto la data di entrata in vigore dei dazi sulle importazioni che sarebbero dovuti scattare il 9 luglio. L'annuncio è arrivato nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, con la firma di un ordine esecutivo della Casa Bianca. L'Unione europea, dunque, ha ancora 23 giorni di tempo per trovare un accordo con l'Amministrazione Usa e scongiurare l'introduzione di imposte del 20% sui prodotti del vecchio continente che vengono esportati negli Stati Uniti. Quello promulgato ieri da Trump è il secondo rinvio dei dazi, dopo quello – della durata di tre mesi – deciso lo scorso 9 aprile sull'onda dei ribassi record sui mercati finanziari registrati proprio a cause dei timori di una guerra commerciale mondiale.

