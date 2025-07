Ladri nella villa romana dello stilista Valentino Garavani

Attimi di paura nella villa romana dello stilista Valentino Garavani, dove due ladri sono stati intercettati nel tentativo di un furto audace. Sorprisi nel giardino e messi in fuga da un vigilante che ha sparato in aria, gli ospiti e i domestici si sono ritrovati coinvolti in una scena di tensione improvvisa. Un episodio che mette in luce quanto la sicurezza possa essere fragile anche in ambienti di prestigio.

Domenica pomeriggio una coppia di ladri ha tentato di fare irruzione nella villa romana dello stilista Valentino Garavani, ma i due sono stati sorpresi nel giardino della tenuta e messi in fuga da un vigilante che ha sparato un colpo in aria. Il tentativo di furto è avvenuto all’imbrunire, quando all’interno della casa erano presenti sia i domestici, sia alcuni ospiti. Dal salotto si è sentito sparare, e tutti si sono precipitati fuori, molto spaventati. Nel parco hanno trovato il vigilante, che aveva appena scoperto  due persone in giardino  e le aveva allontanate esplodendo un colpo a vuoto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ladri nella villa romana dello stilista Valentino Garavani

