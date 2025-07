Sciopero aerei 10 luglio 2025 | orari voli garantiti e info sull’agitazione

Se hai in programma un viaggio aereo il 10 luglio 2025, è fondamentale essere informati: uno sciopero nazionale di 24 ore coinvolgerà molte compagnie e aeroporti italiani. Dalle prime ore del mattino fino alla sera, i voli potrebbero subire cancellazioni o ritardi considerevoli. Per garantire la tua tranquillità, consulta le info sugli orari garantiti e le modalità di gestione dell’agitazione. Scopri tutto per pianificare al meglio il tuo itinerario e ridurre al minimo i disagi.

Giovedì 10 luglio il trasporto aereo in Italia sarà paralizzato da uno sciopero nazionale di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59. L'agitazione è indetta da Flai Trasporti e Servizi e coinvolge il personale di volo easyJet, diverse società di handling aeroportuale (tra cui Airport Handling, Aviapartner, Swissport, Aviation Services) e lavoratori di aeroporti come Milano Linate e Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli Capodichino, Catania e Cagliari. Eccezione per il personale di sicurezza dell'aeroporto di Cagliari, che sciopererà solo 4 ore (13:00-17:00). Fasce di garanzia e voli garantiti.

