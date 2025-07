Selezione 16 docenti e dirigenti in posizione fuori ruolo negli uffici del MIM | pubblicato il calendario dei colloqui

Sei interessato a un'opportunità unica nel settore dell'istruzione? Il MIM ha appena pubblicato il calendario dei colloqui per la selezione di 16 docenti e dirigenti scolastici in posizione fuori ruolo, destinati a ruoli strategici presso gli uffici della Direzione generale. Questa è la tua chance di contribuire attivamente alla crescita del sistema educativo italiano. Non perdere l'occasione di fare la differenza nel mondo scolastico!

Il MIM ha pubblicato il calendario dei colloqui relativo all'avviso prot. n. 23004 dell’11 giugno 2025, finalizzato alla selezione di 16 unità di personale docente e dirigente scolastico, da utilizzare presso gli uffici della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 20252026- 20272028 L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

