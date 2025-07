Zelig torna su Canale 5 ma cambia tutto | fuori Bisio e Incontrada chi li sostituirà

Zelig sta per tornare su Canale 5, portando con sé l'energia della comicità italiana. Tuttavia, quest'anno cambia tutto: via i volti storici Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, sostituiti da nuove leve pronte a sorprendere il pubblico. La macchina dei palinsesti Mediaset 2025-26 si prepara a rivoluzionare un classico della televisione, puntando su innovazione e freschezza. Resta col fiato sospeso: cosa ci riserverà questa nuova avventura?

Programmi Tv. La macchina dei palinsesti Mediaset 2025-26 è in pieno fermento e, come da tradizione, insieme agli annunci ufficiali fioccano indiscrezioni e retroscena. Tra i programmi confermati, uno dei titoli simbolo della comicità televisiva italiana: Zelig, che tornerà in prima serata su Canale 5. Ma la vera novità riguarda la conduzione: fuori i volti storici Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Una mossa che confermerebbe la volontà dell'azienda di rinnovare radicalmente la sua offerta e i suoi volti di punta. "Zelig" confermato su Canale 5: comicità al centro del nuovo palinsesto.