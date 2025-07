Bankitalia con Centrale rischi risparmi 1 miliardo per clienti

Scopri come la Centrale Rischi di Bankitalia sta rivoluzionando il mondo dei prestiti, generando un risparmio di ben 1 miliardo di euro all'anno per le imprese. Grazie a dati più accurati e trasparenti, le banche possono offrire crediti più convenienti, favorendo così la crescita economica. Un esempio concreto di come l'innovazione finanziaria possa tradursi in vantaggi reali per l'intera comunità .

La Centrale Rischi, che raccoglie e gestisce dalle banche le informazioni sui clienti che hanno rimborsato o meno i prestiti, consente un risparmio in termini di minor costo sui crediti alle imprese di 1 miliardo di euro all'anno. E' quanto emerge dall'anaisi della Banca d'Italia 'Nota di StabilitĂ Finanziaria e Vigilanza'. In particolare, l'analisi econometrica quantifica un calo medio (o una minor crescita) del costo del credito compreso tra un minimo di 21 e un massimo di 40 punti base nei trimestri successivi all'inclusione nella base dati. Si tratta di una riduzione del costo del credito di 15 punti base - al totale dei prestiti bancari alle imprese, ottenendo così un risparmio annuo in termini di minori oneri finanziari pari a quasi 1 miliardo di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bankitalia, con Centrale rischi risparmi 1 miliardo per clienti

